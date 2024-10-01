Товар в корзине. Перейти
Кресло Аполло 2ПС - фото 1

Кресло Аполло 2ПС

Артикул: CH-068-345
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло лаунж Kate, серый
Фотография товара Кресло лаунж Kate, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.13 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19

35
Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Фотография товара Диван Bellis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Диван Bellis

97
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
12 1907
13 090 ₽Оптовая цена

Кресло поворотное Flaviy, черный/серый/красный, ткань

89
В наличии 39 шт.
Фотография товара Диван Модена от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Модена, произведённого компанией ChiedoCover
от46 990
Оптовая цена

Диван Модена

31
Фотография товара Стул GARLAND Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул GARLAND Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена

Стул GARLAND Серый

10
В наличии 74 шт.
Настоящее фото товара Диван для офиса Set, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 990
Оптовая цена

Диван для офиса Set, двухместный

50
Фотография товара Стул Йорк бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Йорк бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Йорк бежевый

47
Фотография товара Диван Келес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Келес, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090

Диван Келес

63

Другие товары из раздела офисные кресла

Фотография товара Кресло Bug от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bug , произведённого компанией ChiedoCover
от18 490
Оптовая цена

Кресло Bug

11
В наличии 246 шт.
New
Фотография товара Кресло Net RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло Net RCH, черный

13
New
Настоящее фото товара Кресло Вип 2ДС, произведённого компанией ChiedoCover
15 190
Оптовая цена

Кресло Вип 2ДС

14
New
Настоящее фото товара Кресло Барбара Стиль 2ХС, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Барбара Стиль 2ХС

10
New
Настоящее фото товара Кресло Министр 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Кресло Министр 1Д

13
New
Настоящее фото товара Кресло Танго 2П, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Кресло Танго 2П

12
New
Настоящее фото товара Кресло Омега Плюс, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Омега Плюс

7
New
Настоящее фото товара Кресло Хилтон 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена

Кресло Хилтон 1Д

9
New
Настоящее фото товара Кресло Джуно С, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Кресло Джуно С

7
New
Настоящее фото товара Кресло Леда, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Кресло Леда

15

Товар в корзине

Кресло Аполло 2ПС
Кресло Аполло 2ПС
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло для офиса МГ-19 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-19, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-19

35
Фотография товара Диван Лиз, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Лиз, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Лиз, 2х местный

85
Фотография товара Стул Атлант крафт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Атлант крафт, произведённого компанией ChiedoCover
10 690
Оптовая цена

Стул Атлант крафт

49
Фотография товара Диван Bellis от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990

Диван Bellis

97