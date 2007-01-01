Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло ТопЧеирс Юнит офисное черное в обивке из экокожи, механизм качания Топ Ган
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина535 мм
- Высота1000 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Вес11 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки230 мм
- Глубина упаковки460 мм
- Вес упаковки12.22 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики710
- Изделия стопируютсяНет