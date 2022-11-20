Характеристики товара
Описание
Размеры: 51,5х59,5х99/109 см
Высота сиденья: 41,5/51,5 см
Материал: металл, экокожа
Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм регулировки высоты и качания Top Gun даст возможность выбрать максимально удобное положение.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 71x23x46
Вес брутто: 12,22 кг
Объем: 0,068 м3
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай