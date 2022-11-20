Кресло офисное TopChairs Unit, черное

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Кресло офисное TopChairs Original, черное

Характеристики товара

Описание

Размеры: 51,5х59,5х99/109 см

Высота сиденья: 41,5/51,5 см

Материал: металл, экокожа

Современное, компактное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Механизм регулировки высоты и качания Top Gun даст возможность выбрать максимально удобное положение.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 71x23x46

Вес брутто: 12,22 кг

Объем: 0,068 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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