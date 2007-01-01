Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное
26 оценок
8 49047
15 790 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное - фото 1Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное - фото 2Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное - фото 3Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное - фото 4
Распродажа

Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное

Артикул: CH-008-548
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло руководителя ТопЧеирс Президент Нью, черное
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Президент Нью, черное от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Бенефит, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло ТопЧеирс Юнит офисное черное в обивке из экокожи, механизм качания Топ Ган

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота1000 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Вес11 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки12.22 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Габариты упаковки для логистики710
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло для офиса МГ-28 хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса МГ-28 хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло для офиса МГ-28 хром

50
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, оранжевый, каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69037
5 790 ₽

Стул Самба М, оранжевый, каркас хром

57
Фотография товара Кресло Cup от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cup, произведённого компанией ChiedoCover
36 790
Оптовая цена

Кресло Cup

50
Фотография товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
30 380
Оптовая цена

Кресло Monaco Wood CF Экокожа Черный

48
Фотография товара Кресло President Wood Кожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло President Wood Кожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
57 650
Оптовая цена

Кресло President Wood Кожа Черный

45
В наличии 17 шт.
Фотография товара Диван Крос, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Крос, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Диван Крос, 2х местный

33
Фотография товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
22 190
Оптовая цена

Кресло офисное / Гарда SL / белый пластик / вишневая сетка / серая сидушка

30
Фотография товара Кресло офисное Абдал, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, пластик

12
Фотография товара Кресло офисное Амон PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон PU

12
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стул One, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул One, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул One, черный

32
  • белый
  • красный
  • черный
В наличии 146 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Настоящее фото товара Кресло Deco Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло Deco Экокожа Бежевый

32
  • бежевый
  • черный
В наличии 69 шт.
Настоящее фото товара Кресло Boss T, ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Boss T, ткань коричневая

30
  • коричневый
  • серый
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Кресло Long TM, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от20 930
Оптовая цена

Кресло Long TM, экокожа черная

32
  • коричневый
  • черный
В наличии 49 шт.
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от22 950
Оптовая цена

Кресло Valencia M, экокожа бежевая

31
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от29 030
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа коричневая

46
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Atlant AL M, экокожа бежевая

48
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
25 090
Оптовая цена

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

38
  • коричневый
  • белый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Black

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Grey, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Grey

14
Фотография товара Кресло Аполл, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, черный матовый

10

Товар в корзине

Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное
Кресло офисное ТопЧеирс Юнит, черное
от 8 490
15 790 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лестер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090

Стол Лестер

42
Фотография товара Стул One, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул One, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул One, черный

32
  • белый
  • красный
  • черный
В наличии 146 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности