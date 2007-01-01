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Диван Хэнк New 1

Артикул: CH-071-760
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Цветчерный

Отзывы

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