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Кресло Министр 1Д - фото 1

Кресло Министр 1Д

Артикул: CH-068-311
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1000 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Вес упаковки20 кг

Отзывы

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