Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1050 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.50 м3
- Вес упаковки20 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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