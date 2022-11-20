Кресло пластиковое Sky, желтый

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Кресло пластиковое Sky, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Sky изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Sky с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Отсутствие металлического каркаса и устойчивость к ультрафиолетовому воздействию обеспечивают использование пластиковых кресел Sky на открытых площадках.
Особенности:
изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Размер упаковки:
580х820х800 мм

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.38 м3

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