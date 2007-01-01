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Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап
41 оценка
3 550
Товар в корзине. Перейти
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 1Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 2Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 3Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 4Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 5Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап - фото 6
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Афитап

Артикул: CH-000-607
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Стул оснащен подлокотниками, которые обеспечивают дополнительный комфорт во время длительных встреч или переговоров. Эргономичная спинка и мягкое сиденье создают ощущение уюта, что особенно важно для офисных конференц-стульев.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота940 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Материал каркасасталь, 1,2 мм
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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