Характеристики товара
Описание
Ткань велюр Шангрин латте
Каркас бук морилка органика
Габариты упаковки:
Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг
Полностью в разборе в коробке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина610 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6,4 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет