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Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 1Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 2Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 3Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 4Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 5Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 6Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 7Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая - фото 8Стул Fendi, велюр - видео 9

Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая

Артикул: CH-031-230
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Fendi

Ткань велюр Shangreen latte

Каркас бук морилка органика

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6,4 кг
  • Цветбелый

Полукресло Fendi, велюр Shangreen latte, органика белая — выполненные заказы

Фотография товара Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белая от компании ChiedoCover.Стулья Fendi, Dolche, обивка велюр, каркас морилка белаяФотография товара Стул Fendi, велюр Shangreen latte, каркас морилка белая от компании ChiedoCover.Стул Fendi, велюр Shangreen latte, каркас морилка белая
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