Характеристики товара
Описание
Стул Fendi
Ткань велюр Shangreen latte
Каркас бук морилка органика
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина620 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6,4 кг
- Цветбелый
Стул Fendi
Ткань велюр Shangreen latte
Каркас бук морилка органика
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