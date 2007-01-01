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Настоящее фото товара Стул Casa капучино, велюр / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Casa капучино, велюр / черный каркас
12 оценок
4 89064
13 290 ₽
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Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 1Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 2Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 3Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 4Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 5Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 6Стул Casa капучино, велюр / черный каркас - фото 7
Распродажа

Стул Casa капучино, велюр / черный каркас

Артикул: CH-052-245
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул поворотный CASA 360 град

Очень удобный поворотный стул!

Размеры Ш52 х Г62 х В92 см. Размеры сиденья Ш52 х Г44 см

Обивка: велюр Brandy, плотность - 420 г/м², 60 000 циклов по Мартиндейлу

Каркас стула - фанера (береза) + ппу.

Опоры - металл (порошковая окраска).

Высота спинки:44 см, ширина спинки 42 см. Высота от пола до сиденья: 48 см.

Максимальная нагрузка 120 кг

Гарантия 12 месяцев.

Упакован - 2 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота920 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки9.50 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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