Характеристики товара
Описание
Стул поворотный CASA 360 град
Очень удобный поворотный стул!
Размеры Ш52 х Г62 х В92 см. Размеры сиденья Ш52 х Г44 см
Обивка: велюр Brandy, плотность - 420 г/м², 60 000 циклов по Мартиндейлу
Каркас стула - фанера (береза) + ппу.
Опоры - металл (порошковая окраска).
Высота спинки:44 см, ширина спинки 42 см. Высота от пола до сиденья: 48 см.
Максимальная нагрузка 120 кг
Гарантия 12 месяцев.
Упакован - 2 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота920 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки9.50 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет