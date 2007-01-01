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Настоящее фото товара Madrid Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Madrid Экокожа Черный
60 оценок
41 720
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Madrid Экокожа Черный

Артикул: CH-022-082
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники - полированный алюминий с накладками из экокожи

Подголовник - нет

Поясничная поддержка - да

Механизм качания - мултиблок - механизм повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в нескольких положениях

Крестовина - полированный алюминий

Газ патрон - да

Ролики - для паркета. Диаметр штока 11 мм

Каркас - немонолитный

Материал обивки - экокожа

Материал набивки - вспененный полиуретан плотностью 25-40 кг/куб.м

Тип - для руководителя

Цвет - черный

Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в кресло.

Цвет кресла на фотографии может незначительно отличаться от реального экземпляра.

Габаритные размеры могут отличаться от указанных на +/- 20мм

Вес: 22.4 кг
Объем: 0,175м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес20.1 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки840 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки22.40 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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