Характеристики товара
Описание
Кресло Томас черное из металла с обивкой из экокожи черного цвета
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота815 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки580 мм
- Вес упаковки19.7 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет