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Настоящее фото товара Кресло Томас черное с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Томас черное с черной подушкой
26 оценок
11 79044
20 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Томас черное с черной подушкой

Артикул: CH-012-782
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Томас черное из металла с обивкой из экокожи черного цвета

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Вес упаковки19.7 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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