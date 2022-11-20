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Кресло Soho, черное

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Стул Витторио, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина640 мм
  • Длина590 мм
  • Вес8.4 кг
  • Объем0.12 мл
  • Количество мест1
  • Цветчерный
  • Тип ножекС прямоугольным сечением

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