Характеристики товара
Описание
Колеса - d=50 мм, пластик обрезиненный.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина520 мм
- Глубина560 мм
- Страна изготовленияИталия
Колеса - d=50 мм, пластик обрезиненный.
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