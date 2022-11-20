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Стул Rewind на колесиках - фото 1

Стул Rewind на колесиках

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Характеристики товара

Описание

Колеса - d=50 мм, пластик обрезиненный.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Страна изготовленияИталия

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