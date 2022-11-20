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Кресло Шале велюр синий

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Кресло Шале велюр розовый

Характеристики товара

Описание

Современное кресло с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из прочного и износостойкого велюра. Широкая спинка, переходящая в подлокотники высотой 70 см от пола, и мягкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. Украшает кресло декор на внутренней стороне спинки и металлический каркас в золотом цвете.

1 коробка / 1 шт
Габариты: 72*68*54
Вес брутто: 11,3
Объем: 0,264

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Основные характеристики

  • Высота745 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина625 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки11.30 кг

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