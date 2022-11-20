Характеристики товара
Описание
Современное кресло с подлокотниками и металлическими ножками. Обивка выполнена из прочного и износостойкого велюра. Широкая спинка, переходящая в подлокотники высотой 70 см от пола, и мягкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют. Украшает кресло декор на внутренней стороне спинки и металлический каркас в золотом цвете.
1 коробка / 1 шт
Габариты: 72*68*54
Вес брутто: 11,3
Объем: 0,264
Основные характеристики
- Высота745 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина680 мм
- Глубина625 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес9.3 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки11.30 кг