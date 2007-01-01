Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина670 мм
- Высота745 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес9.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Вес упаковки11.3 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет