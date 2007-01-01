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Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Шале велюр синий
26 оценок
12 29055
26 990 ₽
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Распродажа

Кресло Шале велюр синий

Артикул: CH-015-921
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота745 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Шале синий обивка велюр ножки металл цвет золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота745 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес9.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки680 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Вес упаковки11.3 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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