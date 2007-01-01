Характеристики товара
Описание
Прозрачный стул Алегра с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Алегра устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
- каркас выполнен из хромированной стали;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования исключительно в помещении.
Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.
Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота840 мм
- Вес5.5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасасталь
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет