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Стул прозрачный Алегра

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Стул прозрачный Алегра красный

Характеристики товара

Описание

Прозрачный стул Allegra с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Allegra устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.

Особенности:
- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
- каркас выполнен из хромированной стали;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования исключительно в помещении.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

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