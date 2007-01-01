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Настоящее фото товара Стул прозрачный Алегра, произведённого компанией ChiedoCover
Стул прозрачный Алегра
36 оценок
15 690
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Стул прозрачный Алегра

Артикул: CH-002-633
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Вес5.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прозрачный стул Алегра с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Алегра устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.

Особенности:
- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;
- каркас выполнен из хромированной стали;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования исключительно в помещении.

Информация по уходу: прозрачные стулья можно протирать тряпкой из микрофибры, допускается применение нейтрального мыльного раствора. Запрещается использовать спиртосодержащие или ацетоносодержащие (а также им подобные) средства.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота840 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасасталь
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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