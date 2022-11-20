Характеристики товара
Описание
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
Основные характеристики
- Цветзеленый
Ткань: журавинка / рогожка / шенилл / жаккард / кожзам / ричард
Наполнитель: поролон
Толщина: 2 / 3 / 5 см
Способ крепления к стулу: липучка, цвет белый
Цвет подушки может быть любым
|Ткань
|Толщинамм
|Оптовая цена₽
|Журавинка
|20
|550
|Журавинка
|30
|590
|Журавинка
|50
|690
|Рогожка
|20
|590
|Рогожка
|30
|650
|Рогожка
|50
|750
|Жаккард
|20
|550
|Жаккард
|30
|650
|Жаккард
|50
|750
|Шенилл
|20
|590
|Шенилл
|30
|650
|Шенилл
|50
|750
|Ричард
|20
|610
|Ричард
|30
|650
|Ричард
|50
|790
|Кожзам
|20
|650
|Кожзам
|30
|690
|Кожзам
|50
|790
Подушка для стула Кроссбэк, желтая
Подушка для стула Кроссбэк, белая
Подушка для стула Кроссбэк, фиолетовая
Подушка для стула Кроссбэк, синяя
Подушка для стула Кроссбэк, черная
Подушка для стула Кроссбэк, салатовая
Подушка для стула Кроссбэк, красная
Подушка для стула Кроссбэк, коричневая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, журавинка белая
Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, черная
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Люстра Alicante 6
Люстра Lolita 5
Светильник подвесной KH01113