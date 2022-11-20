Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.
Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.
Стул Киви, велюр темно-коричневый
Комплект уличной мебели Ева
Cтол Baut
Стол КВАНТ 2
Стол КВАНТ 2-1
Стол КВАНТ 2-2
Стол КВАНТ 3
Стол КВАНТ 3-1
Стол АРКОС 1
Стол АРКОС 1-1
Чехол на табурет, без поролона, оранжевый
Чехол на табурет, без поролона, синий
Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый
Чехол на табурет, без поролона, серый
Чехол на табурет, без поролона, бежевый
Чехол на табурет, без поролона, бордовый