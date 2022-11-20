Чехол на табурет, без поролона, коричневый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол на табурет, без поролона, коричневый

4.5
590 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет, без поролона, желтый
Чехол на табурет, без поролона, желтый
Следующий Чехол на табурет, без поролона, оливковый
Чехол на табурет, без поролона, оливковый

Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • Цветкоричневый

С этим товаром покупают

Стул Киви, велюр темно-коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви, велюр темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул Киви, велюр темно-коричневый

Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Ева, произведённого компанией ChiedoCover
7 900
Оптовая цена
7

Комплект уличной мебели Ева

Настоящее фото товара Cтол Baut, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
10

Cтол Baut

Стол КВАНТ 2Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена
9

Стол КВАНТ 2

Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
9

Стол КВАНТ 2-1

Настоящее фото товара Стол КВАНТ 2-2, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
10

Стол КВАНТ 2-2

Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена
11

Стол КВАНТ 3

Стол КВАНТ 3-1Настоящее фото товара Стол КВАНТ 3-1, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена
12

Стол КВАНТ 3-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 1, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена
13

Стол АРКОС 1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 1-1, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 1-1

Другие товары из раздела

Чехол на табурет, без поролона, оранжевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
8

Чехол на табурет, без поролона, оранжевый

Чехол на табурет, без поролона, синийНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, синий, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, синий

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
6

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

Чехол на табурет, без поролона, серыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, серый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
11

Чехол на табурет, без поролона, серый

Чехол на табурет, без поролона, бежевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
7

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, бордовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, бордовый