Стул Gliss с сиденьем из прозрачного или полноцветного поликарбоната.
Рама из хромированных стальных прутьев Ø10 мм.
Габариты:
Размеры: 595х570х745 мм.
Высота сиденья: 440 мм.
Вес: 5.2 кг.
Объем упаковки: 0.19 куб.м.
Стол складной Тейкли 180
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Eames розовый
Стул Вольтер Gentleman
Диван пластиковый Air Plus красный
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge белый
Диван пластиковый плетеный с подушками Monaco Lounge венге
Стул пластиковый Remind
Стул пластиковый Remind с принтом
Кресло пластиковое Remind
Стул Venice латте
Стул Olimpia L кремовый
Стул Давенда прозрачный лак
Стул Кавагоэ серый, черный
Стул Казбеги серый, белый
Кресло алюминиевое Alvdalen