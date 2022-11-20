Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

9 оценок

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Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

4.7
14 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул Gliss с сиденьем из прозрачного или полноцветного поликарбоната.

Рама из хромированных стальных прутьев Ø10 мм.
Габариты:
Размеры: 595х570х745 мм.
Высота сиденья: 440 мм.
Вес: 5.2 кг.
Объем упаковки: 0.19 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота745 мм
  • Ширина595 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота до сиденья570 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветпрозрачный
  • Страна изготовленияИталия

Варианты каркаса

Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036

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