Стул пластиковый Cool, синий

15 оценок

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Стул пластиковый Cool, синий

4.3
7 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Cool, фиолетовый
Стул пластиковый Cool, фиолетовый
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Стул пластиковый Cool, тортора

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина520 мм
  • Ширина540 мм
  • Материал каркасапластик
  • Вес3.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Высота820 мм

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