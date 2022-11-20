Характеристики товара
Описание
Материал: поликарбонат
Высота: 92 см
Ширина: 40 см
Глубина: 41 см
Нагрузка: до 150 кг
Основные характеристики
- Цветпрозрачный
Материал: поликарбонат
Высота: 92 см
Ширина: 40 см
Глубина: 41 см
Нагрузка: до 150 кг
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