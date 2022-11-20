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Подушка на стул 39х39, коричневый - фото 1Подушка на стул 39х39, коричневый - фото 2Подушка на стул 39х39, коричневый - фото 3

Подушка на стул 39х39, коричневый

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Характеристики товара

Описание

Универсальная подушка на стул с завязками добавит комфорт при сидении и станет уютным элементом декора вашего дома. Подушка подойдет на сиденье любого стула: пластикового, деревянного и даже мягкого. С помощью завязок подушка на стул надежно фиксируется и не съезжает. Обивка сидушки на стул выполнена из плотной мебельной ткани - рогожка, поэтому сидушка прослужит долго и не потеряет форму. Наполнитель - поролон.

Размер подушки: 39x39 см.

Толщина подушки: 2 см.

У подушки на стул нет съемного чехла, но ее можно стирать в стиральной машине на деликатном режиме при 30 градусах без использования отбеливающих средств. Глажка запрещена.

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Основные характеристики

  • Высота200 мм
  • Ширина390 мм
  • Длина390 мм
  • Материалрогожка
  • Цветкоричневый

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