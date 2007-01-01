Характеристики товара
Описание
Стул барный FRANKFURT черный сиденье экокожа ножки из массива бука
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина480 мм
- Высота1120 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Вес5.25 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасамассив дерева
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет