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Настоящее фото товара Стул барный FRANKFURT черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный FRANKFURT черный
26 оценок
5 99044
10 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный FRANKFURT черный - фото 1Стул барный FRANKFURT черный - фото 2Стул барный FRANKFURT черный - фото 3Стул барный FRANKFURT черный - фото 4Стул барный FRANKFURT черный - фото 5
Распродажа

Стул барный FRANKFURT черный

Артикул: CH-026-468
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный FRANKFURT черный сиденье экокожа ножки из массива бука

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1120 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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