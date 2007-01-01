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Настоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Shell с мягким сиденьем, черный
26 оценок
6 79046
12 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 1Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 2Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 3Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 4Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 5Стул Shell с мягким сиденьем, черный - фото 6
Распродажа

Стул Shell с мягким сиденьем, черный

Артикул: CH-017-396
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Shell черный с мягким сиденьем ножки из металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6.1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки990 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики500
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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