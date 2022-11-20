Кресло пластиковое Net, ментоловый

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Кресло пластиковое Net, ментоловый

4.7
8 390 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Фрак, салатовый
Стул Фрак, салатовый
Следующий Ламельный cтул Люксембург
Ламельный cтул Люксембург

Характеристики товара

Описание

Гораздо больше, чем просто кресло, модель Net - это стиль, это мир, это совершенно новое настроение.

Восхитительное, обволакивающее, современное. Кресло Net устанавливает новый стиль жизни для открытого пространства, предлагая современный способ расслабиться, жизнерадостность, которая действительно становится подлинным образом жизни.
Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, а также возможно в шести разных цветах: белый, антрацит, тортора, ментоловый, коралловый и горчичный.

Вес 4,1 кг

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

С этим товаром покупают

Стул Азия 20мм, обивка пэчворкНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, обивка пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6904
2 790 ₽
14

Стул Азия 20мм, обивка пэчворк

Настоящее фото товара Стул Милан 1 МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
6

Стул Милан 1 МРД

Светильник лофт Зиг-ЗагНастоящее фото товара Светильник лофт Зиг-Заг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
6

Светильник лофт Зиг-Заг

Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99039
12 990 ₽Оптовая цена
12

Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый

В наличии 58 шт.
Парикмахерская кресло СтилНастоящее фото товара Парикмахерская кресло Стил, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена
14

Парикмахерская кресло Стил

Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
6

Парикмахерское кресло Алекс

Парикмахерское кресло ИнексНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Инекс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Инекс

Парикмахерское кресло ЭклипсНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Эклипс, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена
9

Парикмахерское кресло Эклипс

Парикмахерское кресло Фотис №1Настоящее фото товара Парикмахерское кресло Фотис №1, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена
13

Парикмахерское кресло Фотис №1

Диван Nottingham, 2-х местный, черныйНастоящее фото товара Диван Nottingham, 2-х местный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
144 890
Оптовая цена
12

Диван Nottingham, 2-х местный, черный

Другие товары из раздела

Стул пластиковый Байкит, зеленыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Байкит, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Байкит, зеленый

Стул полубарный Баксан, черныйНастоящее фото товара Стул полубарный Баксан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
13

Стул полубарный Баксан, черный

Стул полубарный Баксан, белыйНастоящее фото товара Стул полубарный Баксан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена
12

Стул полубарный Баксан, белый

Кресло алюминиевое AlvdalenНастоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
7

Кресло алюминиевое Alvdalen

Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена
119Хит

Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый

Стул Кьявари Серебро, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
12

Стул Кьявари Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый