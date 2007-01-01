Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина585 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4,1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке22 шт
- Ширина упаковки1110 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки2320 мм
- Вес упаковки90.20 кг
- Объём упаковки1.65 м3
- Изделия стопируютсяНет