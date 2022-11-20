Гораздо больше, чем просто кресло, модель Net - это стиль, это мир, это совершенно новое настроение.
Восхитительное, обволакивающее, современное. Кресло Net устанавливает новый стиль жизни для открытого пространства, предлагая современный способ расслабиться, жизнерадостность, которая действительно становится подлинным образом жизни.
Net - моноблок из пластика (полипропилен и стекловолокно), с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце.
Кресло оснащено нескользящими ножками, поэтому его можно разместить возле бассейна.
Идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования, а также возможно в шести разных цветах: белый, антрацит, тортора, ментоловый, коралловый и горчичный.
Вес 4,1 кг
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