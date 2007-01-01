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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net, ментоловый
41 оценка
10 690
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Кресло пластиковое Net, ментоловый

Артикул: CH-018-469
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4,1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Ширина упаковки1110 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки2320 мм
  • Вес упаковки90.20 кг
  • Объём упаковки1.65 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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