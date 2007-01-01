Характеристики товара
Описание
Великолепие коллекции Морело трансформируется в терракотовый и горчично-желтый, привнося новые хроматические нотки в свою палитру. Благодаря сдержанному внешнему виду, чистым линиям и комфорту, стул Морело полностью изготовлен из технополимера и идеально подходит для использования на открытом воздухе, как дома, так и на работе. Специальная форма ножек, выполненных в виде цельного блока, обеспечивает идеальную укладку в стек без зазоров, равномерное выравнивание деталей, исключительную устойчивость и минимально возможное пространство для хранения.
Особенности:
Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина560 мм
- Высота860 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки1200 мм
- Объём упаковки0.51 м3
- Изделия стопируютсяНет