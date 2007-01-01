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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Морело, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Морело, красный
35 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Кресло пластиковое Морело, красный - фото 1Кресло пластиковое Морело, красный - фото 2Кресло пластиковое Морело, красный - фото 3Кресло пластиковое Морело, красный - фото 4

Кресло пластиковое Морело, красный

Артикул: CH-049-328
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Великолепие коллекции Морело трансформируется в терракотовый и горчично-желтый, привнося новые хроматические нотки в свою палитру. Благодаря сдержанному внешнему виду, чистым линиям и комфорту, стул Морело полностью изготовлен из технополимера и идеально подходит для использования на открытом воздухе, как дома, так и на работе. Специальная форма ножек, выполненных в виде цельного блока, обеспечивает идеальную укладку в стек без зазоров, равномерное выравнивание деталей, исключительную устойчивость и минимально возможное пространство для хранения.

Особенности:
Корпус выполнен из технополимера, отлитого с помощью технологии воздушного формования и армированного стекловолокном.
Возможность штабелирования для максимального удобства хранения.
Данная модель предназначена для использования на летних площадках, террасах, фудкортах, а также во внутреннем интерьере кафе, ресторанов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материалсталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветкрасный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки1200 мм
  • Объём упаковки0.51 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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