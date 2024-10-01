Характеристики товара
Описание
Стул выполнен из стеклопластика, который является легким, долговечным и нетоксичным сырьем. Материал равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования. Изделие пригодно для вторичной переработки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина550 мм
- Высота825 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбордовый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки1025 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.44 м3