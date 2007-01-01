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Настоящее фото товара Стул Bull с мягким сиденьем, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Bull с мягким сиденьем, серый
26 оценок
5 39047
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 1Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 2Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 3Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 4Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 5Стул Bull с мягким сиденьем, серый - фото 6
Распродажа

Стул Bull с мягким сиденьем, серый

Артикул: CH-017-388
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Bull серый с мягким сиденьем в тканевой обивке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки525 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки990 мм
  • Вес упаковки22.7 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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