Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Bull серый с мягким сиденьем в тканевой обивке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина555 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес4.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки525 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки990 мм
- Вес упаковки22.7 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяДа