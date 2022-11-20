Характеристики товара
Описание
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
Основные характеристики
- Цветголубой
Материал — спандекс
Плотность — 200 г/м²
+15% к цене при пошиве
по размерам заказчика
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