Характеристики товара
Описание
Складной пластиковый стул отличается удобной и компактной конструкцией, а также грамотно подобранными материалами. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье и спинка выполнены из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.
Стулья данного типа подойдут в первую очередь для кейтеринга. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, конференций, выставок, форумов, занятий по тим-билдингу.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина320 мм
- Высота620 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка200 кг
Параметры упаковки
- Вес упаковки27 кг
- Габариты упаковки для логистики53*30*35