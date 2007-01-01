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Стул-трансформер Кейт

Артикул: CH-071-303
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул отличается удобной и компактной конструкцией, а также грамотно подобранными материалами. Для каркаса используется стальная труба особой прочности, а сиденье и спинка выполнены из 100% не переработанного полиэтилена HDPE (полиэтилен высокой плотности). Считается одним из более безопасных видов пластика. HDPE пластик выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударной нагрузке, эластичен в диапазоне температур от –70 до +100 °С.

Устойчив к щелочам, кислотам и другим неорганическим агрессивным жидкостям, растительным и минеральным маслам.

Стулья данного типа подойдут в первую очередь для кейтеринга. Нейтральный эргономичный дизайн позволит использовать их для рассадки гостей и участников мероприятий различного типа – выездных банкетов, конференций, выставок, форумов, занятий по тим-билдингу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка200 кг

Параметры упаковки

  • Вес упаковки27 кг
  • Габариты упаковки для логистики53*30*35

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