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Стул Margo, серый

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Характеристики товара

Описание

Серия стульев MARGO – это уникальное сочетание эффектного дизайнерского подхода и функциональности. Выполненное из прочного, долговечного пластика эргономичное сиденье обеспечивает максимальный комфорт, универсальное цветовое решение позволит вписать стулья MARGO абсолютно в любой интерьер, дополнив жилое, офисное или общественное пространство стильными акцентами.

Но главное – форма этого стула продумана с особым вниманием к Вашему комфорту и позволяет штабелировать несколько единиц изделия в одну компактную конструкцию, освобождая максимум пространства в тот момент, когда это необходимо.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материалпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый

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