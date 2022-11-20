Характеристики товара
Описание
Изделия дизайнера с английскими корнями Росса Лавгроу трудно спутать с чем-то ещё. Только у него получатся создавать такие яркие, оригинальные и по-детски непосредственные стулья. Как на пример, Marcel в красном. Этот экземпляр словно из дворца королевы Червей, что правила в Зазеркалье. Очевидно, не понимая, как его забросило в мир людей, он стоит теперь в слегка растерянном виде. Помогите же ему проделать смущение и пустите в свою собственную историю! Ведь она у вас есть!
Мебель на ножках из пластика значительно дешевле, чем из других материалов, что, конечно, является большим плюсом. Кроме этого, ножки из пластика легко моются и им не страшна повышенная влажность, что дает возможность использовать их на улице в любое время года
Дом — место умиротворения и тепла. И мебель, разумеется, должна соответствовать атмосфере. Домашняя мебель скажет о вам очень много. Своим стилем, фасоном, расцветкой и материалом она показывает истинную сущность своего владельца
Росс Лавгроув — дизайнер из Великобритании, завоевавший широкую славу благодаря особому взгляду на мебель. Его произведения отличаются смелостью дизайна и изысканностью. Каждая модель наталкивает на ассоциации с природой, а потому, выглядит очень гармонично в любой обстановке
Одно из самых важных качеств жесткого сиденья — польза для позвоночника. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует стирки
Используя стул со спинкой, вы значительно уменьшите нагрузку на мышцы спины. Грамотная конструкция спинки позволит долгое время не менять положения, а эстетика конструкции наполнит уверенностью
Сиденье: Жесткое
Объем упаковки: 0.18 м³
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина420 мм
- Глубина480 мм
- Вес3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветкрасный