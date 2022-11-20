Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота770 мм
- Ширина510 мм
- Глубина430 мм
- Вес4.4 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Цветбелый
Стул Борно
Стул Eames Черный
Стул Eames Белый
Стул Eames Зеленый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Комплект стульев Eames бежевый x4
Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48
Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36
Сервировочная доска 01
Стул-кресло Самба М, желтый
Стол Медон, пластиковый шоколадный
Полубарный стул Ангрен
Барный стул Анкара голубой/ дерево
Барный стул Анкара бежевый/ дерево
Барный стул Анкара голубой/ черный
Стул-кресло Венское с подушкой
Стул барный Фокс 75 красный
Стул барный Фокс 75 белый
Стул Кроссбэк с подлокотниками белый