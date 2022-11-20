Товар в корзине. Перейти
Стул барный Miura, белый - фото 1Стул барный Miura, белый - фото 2Стул барный Miura, белый - фото 3Стул барный Miura, белый - фото 4

Стул барный Miura, белый

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Джоплин дуб выбеленный
Стул барный Джоплин дуб выбеленный
Следующий Стул барный One, белый
Стул барный Джоплин дуб выбеленный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 200 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 145 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 329 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 158 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Стул Кьявари деревянный с подушкой, ЗолотоНастоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
80Хит

Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото

Комплект стульев Eames бежевый x4Настоящее фото товара Комплект стульев Eames бежевый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
14

Комплект стульев Eames бежевый x4

В наличии 100 шт.
Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48Настоящее фото товара Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена
10

Салатник 140 мм (500 мл) Royal White 6, 48

Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36Настоящее фото товара Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36, произведённого компанией ChiedoCover
от790
Оптовая цена
12

Салатник 160 мм (750 мл) Royal White 6, 36

Сервировочная доска 01Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
6

Сервировочная доска 01

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49021
4 390 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Настоящее фото товара Стол Медон, пластиковый шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена
12

Стол Медон, пластиковый шоколадный

Другие товары из разделабарная мебель
Полубарный стул АнгренНастоящее фото товара Полубарный стул Ангрен, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
5

Полубарный стул Ангрен

Барный стул Анкара голубой/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
12

Барный стул Анкара голубой/ дерево

Барный стул Анкара бежевый/ деревоНастоящее фото товара Барный стул Анкара бежевый/ дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
6

Барный стул Анкара бежевый/ дерево

Барный стул Анкара голубой/ черныйНастоящее фото товара Барный стул Анкара голубой/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
13

Барный стул Анкара голубой/ черный

Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
11

Стул-кресло Венское с подушкой

Стул барный Фокс 75 красныйНастоящее фото товара Стул барный Фокс 75 красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
10

Стул барный Фокс 75 красный

Настоящее фото товара Стул барный Фокс 75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена
14

Стул барный Фокс 75 белый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый