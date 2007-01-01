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Настоящее фото товара Табурет барный Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет барный Royce, черный
10 оценок
4 190
Товар в корзине. Перейти
Табурет барный Royce, черный - фото 1Табурет барный Royce, черный - фото 2Табурет барный Royce, черный - фото 3Табурет барный Royce, черный - фото 4

Табурет барный Royce, черный

Артикул: CH-053-288
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья380 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки140 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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