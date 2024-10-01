Характеристики товара
Описание
Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертификат CATAS.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина560 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес4,4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке22 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки2300 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Объём упаковки1.16 м3
- Вес упаковки105 кг