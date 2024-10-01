Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 1Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 2Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 3Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 4Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 5Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 6Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 7Стул пластиковый Kemer, бежевый - фото 8

Стул пластиковый Kemer, бежевый

Артикул: CH-067-363
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Minnesota
Фотография товара Стул Minnesota от компании ChiedoCover.
Следующий Диван Corfy Loveseat
Фотография товара Диван Corfy Loveseat от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии. Устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов. Штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования на открытом воздухе и в помещении. Сертификат CATAS.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес4,4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки2300 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Объём упаковки1.16 м3
  • Вес упаковки105 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99039
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Черный

47
В наличии 1314 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Ara, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ara, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Ara, белый

50
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло пластиковое Artemis XL, темно-серый

54
Фотография товара Кресло пластиковое Bora, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bora, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bora, белое

57
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PULL (НА ПРУТКЕ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул PULL (НА ПРУТКЕ)

135
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79044
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

47
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стул Эдмонтон, пластиковый, черный

50
Фотография товара Кресло пластиковое Сауайо, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сауайо, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сауайо, красный

45
Фотография товара Стул Гринбург, экокожа бежевая, черный пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гринбург, экокожа бежевая, черный пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Гринбург, экокожа бежевая, черный пластик

13
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Enave черный, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave черный, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 79041
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave черный, пластик

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 40, журавинка, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, журавинка, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Чехол 40, журавинка, белый

31
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Viva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Viva, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Viva

14
Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано серая ткань

32
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36
NewХитРаспродажа
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В пути 400 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Net Table, коралловый

41
В наличии 14 шт.
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 5см

39
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от85049
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный велюр бежевый

49
Фотография товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Стол барный складной Sky Folding Bar Table 600, синий

12

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Распродажа
Настоящее фото товара Стул Элден зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4906
3 690 ₽Оптовая цена

Стул Элден зеленый

65
Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth красный

33
Фотография товара Стул пластиковый Bit, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bit, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул пластиковый Bit, антрацит

40
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19053
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW голубой

33
В наличии 94 шт.
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ЧЕРНЫЙ

89
Фотография товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ), произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА БАРНОМ ОСНОВАНИИ)

125
Фотография товара Стул барный Нэльсон, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Нэльсон, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стул барный Нэльсон, зеленый

49
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Куми, синий пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Куми, синий пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Куми, синий пластик

13
Настоящее фото товара Стул Takeo, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул Takeo, пластик, бежевый

10
В наличии 59 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Tony, пластик, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Tony, пластик, белый

10
В наличии 29 шт.В пути 68 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый Kemer, бежевый
Стул пластиковый Kemer, бежевый
от 8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 40, журавинка, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 40, журавинка, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 650

Чехол 40, журавинка, белый

31
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Viva от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый обеденный Viva, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стол пластиковый обеденный Viva

14
Настоящее фото товара Подушка к стулу Лугано серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Подушка к стулу Лугано серая ткань

32
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36