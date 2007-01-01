Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Ranch черный с мягким сиденьем в тканевой обивке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес4.2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки990 мм
- Вес упаковки18.8 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Габариты упаковки для логистики620
- Изделия стопируютсяДа