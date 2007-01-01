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Настоящее фото товара Стул Ranch с мягким сиденьем, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Ranch с мягким сиденьем, черный
26 оценок
6 09040
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 1Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 2Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 3Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 4Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 5Стул Ranch с мягким сиденьем, черный - фото 6
Распродажа

Стул Ranch с мягким сиденьем, черный

Артикул: CH-017-394
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул пластиковый Ranch черный с мягким сиденьем в тканевой обивке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота750 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес4.2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки990 мм
  • Вес упаковки18.8 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Габариты упаковки для логистики620
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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