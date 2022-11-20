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          Фотография Кресло Прованс от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Прованс

          5
          Оптовая цена
          от 34 690 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Прованс
          Кресло Прованс
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          Характеристики товара

          Описание

          Высококачественный и неприхотливый искусственный ротанг серого оттенка

          Полугруглое плетение

          Прочный алюминиевый каркас, выдерживающий до 200 кг

          Подушки выполнены из водостойкой полиэфирной ткани для защиты мебели от дождя и солнца

          Съемные чехлы серого цвета

          Алюминиевое основание ножек

          Вся мебель сделана вручную нашими квалифицированными специалистами

          В солнечных лучах плетение приобретает более светлый и яркий оттенок

          Подходит для использования внутри помещения и на открытом воздухе

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          Основные характеристики

          • Ширина800
          • Глубина800
          • Материал каркасаалюминий
          • Материал сиденьяротанг
          • Высота770

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