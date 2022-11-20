Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья380/480 мм
- Ширина1020 мм
- Глубина820 мм
- Вес18 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
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Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
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TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден