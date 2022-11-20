Фотография Стол Терраса, 80х80 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Еще 1
Новинка

Стол Терраса, 80х80

4.6
Оптовая цена
17 090 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стол Терраса, 80х80
Стол Терраса, 80х80
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стол Терраса, 80х80

4.6
17090 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Журнальный стол Терраса, 100х100
Журнальный стол Терраса, 100х100
Следующий Стол Терраса, 120х80
Стол Терраса, 120х80

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Глубина800 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес15 кг
  • Цветбежевый
  • Материалротанг

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
2 050 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
1 850 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Настоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
1 770 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Bamboo
Настоящее фото товара Стол Oasis, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
19 520 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Oasis, капучино
Настоящее фото товара Салфетка Гобелен, этника, произведённого компанией ChiedoCover
290 ₽
Оптовая цена
4.2
Салфетка Гобелен, этника

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стол Терраса, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Терраса, 160х80
Настоящее фото товара Стол Терраса, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
36 090 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Терраса, 200х80
Настоящее фото товара Журнальный стол Веранда, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
16 890 ₽
Оптовая цена
5
Журнальный стол Веранда
Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Веранда, 80
Настоящее фото товара Стол Веранда, 120, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
30 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Веранда, 120
Настоящее фото товара Стол Веранда, 160, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
49 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Веранда, 160
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 80х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
17 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Фуджи, 80х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 120х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол Фуджи, 120х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 160х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 290 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 160х80
Настоящее фото товара Стол Фуджи, 200х80, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
29 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол Фуджи, 200х80