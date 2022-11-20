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Кресло плетеное с подушками Torino, бежевый - фото 1Кресло плетеное с подушками Torino, бежевый - фото 2

Кресло плетеное с подушками Torino, бежевый

Артикул: CH-052-767
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия Ø25х1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит (WT0005A).
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-серого (CHN45-03) цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки из акрила. Цвет - темно-серый (BP006).
Наполнитель подушек: на спинке: синтепух; на сиденье: поролон.
Размеры подушек: для сиденья - 40х44х5 см и для спинки - 43х43 см.


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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил, алюминий
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

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