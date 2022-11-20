Товар в корзине. Перейти
Кресло садовое Гарда, табак - фото 1Кресло садовое Гарда, табак - фото 2Кресло садовое Гарда, табак - фото 3Кресло садовое Гарда, табак - фото 4

Кресло садовое Гарда, табак

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло садовое Гарда, гранит
Кресло садовое Гарда, гранит
Следующий Кресло садовое Гарда, мокко
Кресло садовое Гарда, гранит

Характеристики товара

Описание

Элегантное садовое кресло из искусственного ротанга. В комплекте подушка со съемным чехлом из износостойкого материала. Широкое посадочное место и удобно-изогнутая спинка подарят комфорт Вам и вашим гостям. Лаконичный европейский дизайн кресла выгодно дополнит интерьер вашего загородного дома и приусадебного участка. Кресло прослужит Вам ни один год как в помещении, так и на улице

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина580 мм
  • Вес6.8 кг
  • СоставИскуственный ротанг, нержавеющий алюминий с порошковым покрытием.
  • Количество мест1
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки7 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, AfitapНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59032
3 790 ₽
10

Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, AfitapНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
13

Стул Хит 25мм с подлокотниками, шампань, Afitap

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьемНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89020
3 590 ₽
16

Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил PalmiraНастоящее фото товара Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89015
3 390 ₽
8

Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
9

Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99011
5 590 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ

Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
9

Стул алюминиевый Бистро - бежевый

Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
10

Стул алюминиевый 1201

Стул ДжунаНастоящее фото товара Стул Джуна, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена
6

Стул Джуна

С этим товаром покупают
Кресло ШангрилаНастоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
10

Кресло Шангрила

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкойНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 6906
5 990 ₽
11

Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой

Настоящее фото товара Диван 32, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
13

Диван 32

Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожаНастоящее фото товара Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
7 400
Оптовая цена
5

Стул Seattle, серый кварц, ткань/ антрацит, экокожа

В наличии 50 шт.
Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпонНастоящее фото товара Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
10

Стул Oxville, зеленый/ дубовый шпон

Настоящее фото товара Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
10

Стул Галс, ткань зеленый/ каркас хром

Диван Боно, 2-х местныйНастоящее фото товара Диван Боно, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 290
Оптовая цена
5

Диван Боно, 2-х местный

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден