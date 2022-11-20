Товар в корзине. Перейти
Кресло плетеное с подушками Torino, черный - фото 1Кресло плетеное с подушками Torino, черный - фото 2

Кресло плетеное с подушками Torino, черный

Артикул: CH-052-766
10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Буфет Инвернесс 153 см
Буфет Инвернесс 153 см
Следующий Журнальный столик Рошель, палисандр
Буфет Инвернесс 153 см

Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия Ø25х1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит (WT0005A).
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-серого (CHN45-03) цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки из акрила. Цвет - темно-серый (BP006).
Наполнитель подушек: на спинке: синтепух; на сиденье: поролон.
Размеры подушек: для сиденья - 40х44х5 см и для спинки - 43х43 см.


Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил, алюминий
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Кресло подвесное Mezno Настоящее фото товара Кресло подвесное Mezno , произведённого компанией ChiedoCover
59 690
Оптовая цена

Кресло подвесное Mezno

50
Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Стул CAFE3 (алюминий)

78
Стул барный PONTНастоящее фото товара Стул барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стул барный PONT

82
Настоящее фото товара Кресло Heart, произведённого компанией ChiedoCover
от102 990
Оптовая цена

Кресло Heart

39
Кресло-гамак БалдвинНастоящее фото товара Кресло-гамак Балдвин, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена

Кресло-гамак Балдвин

46
Кресло садовое Аруба, черноеНастоящее фото товара Кресло садовое Аруба, черное, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, черное

57
Кресло садовое Ницца, табакНастоящее фото товара Кресло садовое Ницца, табак, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Кресло садовое Ницца, табак

45
Кресло садовое Борнео, под кожуНастоящее фото товара Кресло садовое Борнео, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Борнео, под кожу

57
Кресло садовое Сан Марино, бежевыйНастоящее фото товара Кресло садовое Сан Марино, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Кресло садовое Сан Марино, бежевый

45
New
Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, голубойНастоящее фото товара Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Лаунж-кресло пластиковое с подушкой Folio, агава, голубой

6
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Плетеный стул LarisaНастоящее фото товара Плетеный стул Larisa, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Плетеный стул Larisa

41
Комплект мебели Сидней, 2 стулаНастоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, 2 стула

46
Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
61 990
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый

52
В наличии 100 шт.
Кресло садовое Аруба, моккоНастоящее фото товара Кресло садовое Аруба, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, мокко

43
Софа плетеная Агра, коричневыйНастоящее фото товара Софа плетеная Агра, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена

Софа плетеная Агра, коричневый

48
Кресло Газиабад, серыйНастоящее фото товара Кресло Газиабад, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 990
Оптовая цена

Кресло Газиабад, серый

48
Настоящее фото товара Комплект Даман, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
106 990
Оптовая цена

Комплект Даман, коричневый

52

Другие товары из раздела плетеные кресла

Настоящее фото товара Кресло Altet, произведённого компанией ChiedoCover
от71 990
Оптовая цена

Кресло Altet

34
Настоящее фото товара Бамбуковое кресло Ainara, произведённого компанией ChiedoCover
от44 990
Оптовая цена

Бамбуковое кресло Ainara

40
Кресло Nuru из массива тика и кожиНастоящее фото товара Кресло Nuru из массива тика и кожи, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена

Кресло Nuru из массива тика и кожи

46
Настоящее фото товара Кресло Nadin с терракотовой веревкой и оцинкованной сталью, произведённого компанией ChiedoCover
от53 890
Оптовая цена

Кресло Nadin с терракотовой веревкой и оцинкованной сталью

38
Кресло Calixta черноеНастоящее фото товара Кресло Calixta черное, произведённого компанией ChiedoCover
от73 790
Оптовая цена

Кресло Calixta черное

37
Плетеное кресло БохольтНастоящее фото товара Плетеное кресло Бохольт, произведённого компанией ChiedoCover
от27 790
Оптовая цена

Плетеное кресло Бохольт

43
Настоящее фото товара Кресло Модерн, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Кресло Модерн, плетеное

33
New
Кресло пластиковое Net Lounge, антрацитНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net Lounge, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Lounge, антрацит

13
В наличии 17 шт.
New
Кресло пластиковое Luna, белый, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Luna, белый, черный

5
В наличии 40 шт.
New
Кресло пластиковое Sky, черныйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Sky, черный

9
В наличии 29 шт.

Товар в корзине

Кресло плетеное с подушками Torino, черный
Кресло плетеное с подушками Torino, черный
от 26 390
В корзине

С этим товаром покупают

Плетеный стул LarisaНастоящее фото товара Плетеный стул Larisa, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Плетеный стул Larisa

41
Комплект мебели Сидней, 2 стулаНастоящее фото товара Комплект мебели Сидней, 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Комплект мебели Сидней, 2 стула

46
Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневыйНастоящее фото товара Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
61 990
Оптовая цена

Комплект мебели Мидленд, 6 стульев, коричневый

52
В наличии 100 шт.
Кресло садовое Аруба, моккоНастоящее фото товара Кресло садовое Аруба, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло садовое Аруба, мокко

43