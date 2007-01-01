Характеристики товара
Описание
Каркас выполнен из алюминия Д25х1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит.
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-серого цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки из акрила. Цвет - темно-серый.
Наполнитель подушек: на спинке: синтепух; на сиденье: поролон.
Размеры подушек: для сиденья - 40х44х5 см и для спинки - 43х43 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалакрил, алюминий
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет