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Настоящее фото товара Кресло плетеное с подушками Торино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло плетеное с подушками Торино, черный
10 оценок
19 790
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Кресло плетеное с подушками Торино, черный - фото 1Кресло плетеное с подушками Торино, черный - фото 2

Кресло плетеное с подушками Торино, черный

Артикул: CH-052-766
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из алюминия Д25х1.8 мм, который является одним из наиболее коррозионно-стойких металлов. Алюминий имеет защитное порошковое покрытие, которое предотвращает коррозию и делает этот материал подходящим для наружного применения. Цвет покрытия - антрацит.
Спинка кресла выполнена из плетения веревки (роуп). Материал - олефин темно-серого цвета. Как и другие синтетические материалы, роуп рассчитан на любые погодные условия, и его можно оставлять на улице круглый год.
В комплект входят подушки для сиденья и спинки из акрила. Цвет - темно-серый.
Наполнитель подушек: на спинке: синтепух; на сиденье: поролон.
Размеры подушек: для сиденья - 40х44х5 см и для спинки - 43х43 см.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалакрил, алюминий
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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