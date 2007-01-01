Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Обеденное кресло FIONA (серое), произведённого компанией ChiedoCover
Обеденное кресло FIONA (серое)
7 оценок
12 690
Товар в корзине. Перейти
Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 1Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 2Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 3Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 4Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 5Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 6Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 7Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 8Обеденное кресло FIONA (серое) - фото 9

Обеденное кресло FIONA (серое)

Артикул: CH-051-137
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подвесное кресло Вояж, ротанг
Фотография товара Подвесное кресло Вояж, ротанг от компании ChiedoCover.
Следующий Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный
Фотография товара Лунго модуль диванный угловой с подушками, соломенный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденное кресло FIONA из искусственного ротанга серого цвета Обеденное кресло FIONA - станет идеальным решением в зоне отдыха, на садовом участке, в офисе или кафе! Благодаря современному дизайну и сдержанным серым оттенкам кресло прекрасно впишется в любой интерьер. Каркас из алюминия способен выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. Благодаря алюминиевому каркасу его легко перемещать на дачном участке, веранде или террасе. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому кресло будет радовать вас долгие годы. В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение искусственного ротанга серого цвета, не подверженного гниению при контактах с водой и сохраняющего цвет при постоянном воздействии солнечных лучей. Кресло дополнено дополнен мягкими подушками-сиденьями с чехлами из водонепроницаемой ткани Olefin, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие Кресло имеет одно посадочное место, максимально допустимая нагрузка на которое 150 кг Сочетается с комплектами FIONA, GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, KARL, VIOLETTA в сером цвете.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло подвесное "Овал" с ротангом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло подвесное "Овал" с ротангом, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло подвесное "Овал" с ротангом

37
Фотография товара Плетеное подвесное кресло-шезлонг Бакабад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеное подвесное кресло-шезлонг Бакабад, произведённого компанией ChiedoCover
от54 190
Оптовая цена

Плетеное подвесное кресло-шезлонг Бакабад

32
Фотография товара Кресло садовое Синти, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло садовое Синти, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Кресло садовое Синти, мокко

47
Фотография товара Кресло садовое Борн, под кожу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло садовое Борн, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Кресло садовое Борн, под кожу

57
  • Кресло садовое Борн, под кожу
  • коричневый
  • черный
Фотография товара Кресло Диу, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диу, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Кресло Диу, белый

53
  • голубой, белый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Лаунж кресло пластиковое Doga Relax, грушевый

7
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Кресло пластиковое Luna, белый, черный

5
  • черный
  • белый, черный
В наличии 40 шт.
Фотография товара Кресло плетеное с подушками Фаворита от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное с подушками Фаворита, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло плетеное с подушками Фаворита

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло Милаззо, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Кресло Милаззо

7
Фотография товара Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стул Марсель плетеный из роупа, коричневый, дерево

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый

11
Фотография товара Стол Веранда, 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Веранда, 80

35
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
12 800
Оптовая цена

Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный

47
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Люмина, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Люмина, сталь

130
Фотография товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Равенна кофейный стол из искусственного ротанга, коричневый

6
Фотография товара Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
104 290
Оптовая цена

Канны диван 2-местный плетеный из роупа, светлое дерево

15
Настоящее фото товара Стол Призм овальный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена

Стол Призм овальный

39
Фотография товара Плетеный стул Мамелон, коричневый, коричневый муар, цинк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеный стул Мамелон, коричневый, коричневый муар, цинк, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Плетеный стул Мамелон, коричневый, коричневый муар, цинк

12
Фотография товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый, произведённого компанией ChiedoCover
40 990
Оптовая цена

Стол обеденный Шилпур, прямоугольный, 6 персон, серый

7
  • белый
  • серый
  • коричневый
Фотография товара Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех), произведённого компанией ChiedoCover
от43 690
Оптовая цена

Комплект для отдыха «Нью Богота» (грецкий орех)

44

Другие товары из раздела плетеные кресла

Настоящее фото товара Кресло Призм, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Кресло Призм

80
Фотография товара Кресло Сан Ремо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сан Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Кресло Сан Ремо

121
  • бежевый
  • серый
Фотография товара Плетеное кресло Бохольт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плетеное кресло Бохольт, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Плетеное кресло Бохольт

43
Фотография товара Кресло садовое Пьюр, под кожу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло садовое Пьюр, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Кресло садовое Пьюр, под кожу

53
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Сорренто, плетеное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сорренто, плетеное, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Сорренто, плетеное

49
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Софа плетеная Агра, серая, произведённого компанией ChiedoCover
27 490
Оптовая цена

Софа плетеная Агра, серая

57
  • белый
  • коричневый
  • бежевый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net, горчичный

14
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Net Lounge, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net Lounge, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Net Lounge, антрацит

13
  • красный
  • желтый
  • зеленый
  • черный
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Палермо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
33 290
Оптовая цена

Кресло Палермо

13
Фотография товара Ницца кресло из искусственного ротанга, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ницца кресло из искусственного ротанга, серый, произведённого компанией ChiedoCover
60 690
Оптовая цена

Ницца кресло из искусственного ротанга, серый

15
  • бронза
  • серый

Товар в корзине

Обеденное кресло FIONA (серое)
Обеденное кресло FIONA (серое)
12 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Эспрессо-80 Р обеденная группа плетеная, бежевый

11
Фотография товара Стол Веранда, 80 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Веранда, 80, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена

Стол Веранда, 80

35
  • коричневый
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
12 800
Оптовая цена

Канпур стол кофейный прямоугольный, натуральный

47
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Люмина, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Люмина, сталь

130

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности