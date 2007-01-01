Обеденное кресло FIONA из искусственного ротанга серого цвета
Обеденное кресло FIONA - станет идеальным решением в зоне отдыха, на садовом участке, в офисе или кафе! Благодаря современному дизайну и сдержанным серым оттенкам кресло прекрасно впишется в любой интерьер.
Каркас из алюминия способен выдерживать высокие весовые и другие механические нагрузки без риска деформации и расшатывания. Благодаря алюминиевому каркасу его легко перемещать на дачном участке, веранде или террасе. Алюминий не подвержен коррозии, поэтому кресло будет радовать вас долгие годы.
В качестве декоративной отделки использовано плотное плетение искусственного ротанга серого цвета, не подверженного гниению при контактах с водой и сохраняющего цвет при постоянном воздействии солнечных лучей.
Кресло дополнено дополнен мягкими подушками-сиденьями с чехлами из водонепроницаемой ткани Olefin, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие
Кресло имеет одно посадочное место, максимально допустимая нагрузка на которое 150 кг
Сочетается с комплектами FIONA, GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, KARL, VIOLETTA в сером цвете.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.