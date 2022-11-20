Характеристики товара
Описание
Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.449 м3
Размер упаковки: 580х880х880 мм
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4,5 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветзеленый
- Страна изготовленияИталия