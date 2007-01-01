Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
В конструкции предусмотрены зажимы для полотенец.
Возможность штабелирования.
Количесво штук в упаковке: 4
Объем упаковки: 0,699 м3
Размер упаковки: 610х900x985 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина900 мм
- Высота985 мм
- Высота до сиденья405 мм
- Вес5.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветкрасный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет