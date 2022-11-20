Характеристики товара
Описание
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
Основные характеристики
- Длина650 мм
- Ширина680 мм
- Высота895 мм
- Вес10.5 кг
- Материалротанг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
Подушки в комплекте
Нить сфера, полусфера
Стул обеденный Флоут, бежевый/ черный
Стул обеденный Флоут, белый/ черный
Стул обеденный Флоут, серо-голубой/ черный
Стул полубарный Фаро, белый
Стул полубарный Фаро, бежевый
Стул полубарный Фаро, темно-серый
Стул полубарный Фаро, черный
Стул обеденный Фаулер, белый
Стул Capri чёрный
Стул Диамант пластиковый, золотой
Куверт Журавинка на 3 прибора, бордовый
Куверт на 3 прибора Ричард, гладь серый
Куверт на 3 прибора Габардин, голубой
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь васильковый
Куверт на 2 прибора Журавинка, гладь топленое молоко
Куверт на 2 прибора Журавинка, цветок мятный
Куверт на 2 прибора, какао
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден