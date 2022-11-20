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Кресло деревянное плетеное Flores

Артикул: CH-052-762
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Характеристики товара

Описание

Вес кресла - 10 кг, вес подушки - 0.7 кг.
Каркас выполнен из брашированной акации. Такой способ предполагает декоративную обработку древесины путем обнажения естественного рисунка и удаления мягких волокон дерева с помощью жесткой щетки.
Структура рамы: алюминий с порошковым покрытием толщиной 1.2 мм.
Плетение выполнено из высококачественной веревки толщиной 5 мм. Состав - полипропилен. Материал характеризуется превосходными прочностью и долговечностью по сравнению с традиционными природными волокнами и, кроме того, практически не требует обслуживания и легко чистится.
Кресло комплектуется мягкой подушкой для сиденья толщиной 50 мм с обивкой из полиэстера с кантом. Плотность ткани 250 г/м2. Водоотталкивающая пропитка. Наполнение подушки из быстросохнущего поролона QuickDry, устойчивого к влажности, микробам и плесени благодаря постоянной циркуляции воздуха. Размер подушки 485х485х50 мм.
Кресло поставляется в разобранном виде.

Количество в упаковке: 2 шт.

Объем упаковки: 0,13 м3

Размер упаковки: 600х600х770 мм


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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Вес10,7 кг
  • Материалакация, алюминий, полиэстер
  • Цветкоричневый, серый

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