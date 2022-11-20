Характеристики товара
Описание
Возможно изготовление в различных размерах.
Цену уточняйте у менеджеров.
70 х 70х H76
80 х 80 х H76
90 х 90 х H76
100 х 100 х H76
Возможно изготовление в различных размерах.
Цену уточняйте у менеджеров.
70 х 70х H76
80 х 80 х H76
90 х 90 х H76
100 х 100 х H76
Новогодний чехол на стул 03
Подстолье чугунное 1037
Подстолье чугунное 1214
Стол Лидер 1, 1200х800, орех, черный
Стол Лидер 9, D80см, белый, белый
Стеновая панель Лофт амбарная доска
Стеновая панель Хардвуд, амбарная доска
Подвесной светильник Bergamo №3
Педикюрное кресло Франклин одномоторное
Обеденная группа Женжи