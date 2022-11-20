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Стол TURIN квадратный - фото 1

Стол TURIN квадратный

7 оценок
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Стол TURIN прямоугольный

Характеристики товара

Описание

Возможно изготовление в различных размерах.
Цену уточняйте у менеджеров.

70 х 70х H76
80 х 80 х H76
90 х 90 х H76
100 х 100 х H76

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