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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Luna, белый, черный
5 оценок
11 590
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Кресло пластиковое Luna, белый, черный - фото 1Кресло пластиковое Luna, белый, черный - фото 2Кресло пластиковое Luna, белый, черный - фото 3

Кресло пластиковое Luna, белый, черный

Артикул: CH-052-578
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас выполнен из стеклопластика (полипропилен, армированный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Верхняя панель спинки выполнена из поликарбоната.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.37 м3

Размер упаковки: 690х590х910 мм

Вес брутто: 4.87 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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