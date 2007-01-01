Характеристики товара
Описание
Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.380 м3
Размер упаковки: 580х820х800 мм
Вес брутто: 24 кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4,8 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбежевый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет