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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Sky, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Sky, бежевый
8 оценок
10 590
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Кресло пластиковое Sky, бежевый

Артикул: CH-052-675
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло пластиковое Sky Pro, бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
подходит для использования на открытом воздухе и в помещении;

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.380 м3

Размер упаковки: 580х820х800 мм

Вес брутто: 24 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,8 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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