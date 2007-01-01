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Настоящее фото товара Кресло пластиковое Net, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Net, горчичный
14 оценок
10 690
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Кресло пластиковое Net, горчичный

Артикул: CH-052-546
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Net – это моноблочная модель из стеклопластика с перфорированным рисунком, который равномерно распределен по трехмерной поверхности сиденья. Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому кресло долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце. Кресло оснащено нескользящими накладками на ножках, поэтому его можно разместить возле бассейна, а также оно может штабелироваться, что облегчает его хранение.


Особенности:
Кресло выполнено из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), который является нетоксичным, антистатическим и 100% перерабатываемым материалом.
Матовая отделка с перфорированным сетчатым рисунком.
Нескользящие накладки на ножках.
Возможность штабелирования до 6 штук.


Количество в упаковке: 22 шт.
Вес упаковки: 88 кг
Объем упаковки: 1,648 м3
Размер упаковки: 1110х640х2320 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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